ميزات جديدة من إنستغرام.. منها إمكانية حجز المطاعم

كشفت منصة إنستغرام عن ميزات جديدة لمساعدة الشركات والأنشطة التجارية على إدارة أعمالها على المنصة، حيث قدمت خدمة صندوق البريد الوارد المبسطة للشركات التي تستخدم تطبيق Instagram Direct، كما ستبدأ في الأسابيع القادمة اختبار الردود السريعة، بالإضافة إلى أزرار الإجراءات الجديدة.

وبهذا الصندوق يمكن للشركات تصفية الرسائل بين المحادثات المكتوبة وغير المقروءة والمحادثة المميزة بنجمة، مع إدارة الرسائل الواردة من المستخدمين بشكل أفضل، حيث يشاهدون الآن رسائل العملاء الجديدة في صندوق البريد الوارد المباشر، بدلاً من الرسائل في مجلد الرسائل المعلقة.

وتتيح أزرار الإجراءات الجديدة للشركات دمج إجراءات معينة من الشركات الشريكة في إنستغرام مثل حجز موعد أو حجز طاولة في مطعم، وسوف تكون هذه الوظائف متاحة في معظم الولايات المتحدة، ثم يتم طرحها في بلدان أخرى، كما تتيح المنصة للمستخدمين تخزين معلومات الدفع لاستخدامها مع هذه الخدمات؛ مثلا عندما تكون هناك حاجة إلى بطاقة ائتمان لإجراء حجز أو شراء تذاكر.

وتتضمن أزرار الإجراءات الجديدة خيارات مثل Book أو Get Tickets أو Reserve أو Start Order المدعومة من أطراف ثالثة مثل شركات التوصيل ومعالجات الدفعات الإلكترونية، مما يعطي المستخدمين النهائيين القدرة على تنفيذ هذه الإجراءات دون الحاجة إلى مغادرة المنصة، وفقاً لما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس الثلاثاء.

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