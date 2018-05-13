بالخطوات.. هذه طريقة تغيير صوت مساعد غوغل الصوتي على هاتفكم

بالخطوات.. هذه طريقة تغيير صوت مساعد غوغل الصوتي على هاتفكم

انتشرت المساعدات الشخصية الصوتية بشكل واسع على أغلب الهواتف الذكية حول العالم، وتمكنت شركة “غوغل” من تحقيق نجاح ملحوظ في هذا المجال ومنافسة أبل “سيري” بمساعد متطور هو متاح على هواتف أندرويد، وحديثا طرحت الشركة خيارات متنوعة للصوت الذي يستجيب للمستخدم، من أجل أن يجد كل شخص الصوت المريح بالنسبة له.

إليكم خطوات بسيطة تمكنكم من تغيير صوت المساعد الشخصي الصوتي على هاتف اندرويد.

خطوات تغيير صوت مساعد غوغل:

اضغط مطولا على زر الصفحة الرئيسية لتنشيط المساعد.

في الزاوية اليمنى العليا يوجد زر أزرق اضغط عليه

اضغط على النقاط الثلاثة في الجانب الأعلى الأيمن

اختر الإعدادات.

اضغط على التفضيلات.

بعد ذلك اختر الصوت الذي تريده.

(اليوم السابع)

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