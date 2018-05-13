“سنابشات” تتراجع عن تغييرات أثارت غضب المستخدمين

“سنابشات” تتراجع عن تغييرات أثارت غضب المستخدمين

ألغت شركة “سناب”، أمس الجمعة، تغييرات أعلنت نهاية العام الماضي عزمها على إدخالها على “سنابتشات” بعد الاستياء الكبير الذي أعرب عنه مستخدمون للتطبيق حيالها.

ومن بين هذه الخطوات خصوصا، ستعيد “سنابشات” إظهار رسائل “الأصدقاء” بالترتيب الزمني المعاكس وستعيد تقديم “القصص” المنشورة من “الأصدقاء” إلى يمين الشاشة.

وأشارت “سناب” إلى أن المضامين المتأتية من جهات مؤسساتية مثل العلامات التجارية أو الوسائل الإعلامية ستقدم بشكل منفصل ضمن نافذة خاصة.

وستطال هذه التغييرات في مرحلة أولى مستخدمي الأجهزة المصنعة من شركة “آبل”، قبل توسيعها لتشكل الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد” التابع لـ”غوغل”.

وتتمتع “سنابشات” المعروفة أساساً برسائلها المصورة التي تزول بعد فترة قصيرة، بشعبية كبيرة لدى المراهقين.

وكانت “سناب” التي تتكبد خسائر مالية متتالية، أعلنت في تشرين الثاني تغيير شكل التطبيق بهدف جذب مستخدمين جدد ومعلنين.

وتشمل هذه التغييرات خصوصاً فصل أشرطة المحتويات: في الجهة اليسرى للتطبيق تعرض مضامين “الأصدقاء” وعلى اليمين المحتويات المنشورة من جهات مؤسساتية.

غير أن هذه التغييرات أثارت غضب المستخدمين. وجمعت عريضة تطالب “سناب” بالعودة عن هذه التغييرات 1.2 مليون توقيع حتى يوم الجمعة.

(عربي21)

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