لأسنان ناصعة.. اليكم هذه النصائح الـ10

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن 36% من الناس يتجنبون الذهاب إلى إخصائي صحة الأسنان بسبب التكلفة، على الرغم من أننا ننفق أكثر من 200 جنيه إسترليني سنويًا على علاجات الجمال والعناية”.

لذا، أليكم نصائح هامة لتصبح أسنانك بيضاء ناصعة وبسهولة:

1 – فرشاة الأسنان الكهربائية ليست بالضرورة أفضل:

وفقًا للخبراء، يتعلق الأمر بتقنية جيدة أكثر من الأداة، ويقول طبيب الأسنان “جيروم سيبا”: “ركّز على التنظيف تحت اللثة وبين الأسنان، وليس السطح فقط، واستخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات رقيقة مرنة”.

2 – يجب التنظيف بالفرشاة قبل الإفطار:

يتفق الخبراء على أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول البيض والخبز المحمص يتلف الأسنان، ويقول “جيروم”: “ينتج الفم الحوامض بعد الأكل، وتنظيف الأسنان بالفرشاة يضر بالمينا”، و بدلا من ذلك ينصح بالتنظيف قبل الإفطار للحد من تراكم البكتيريا التي تراكمت خلال فترات النوم، ثم انتظر لمدة نصف ساعة قبل تناول الطعام حتى يتوفر لمعجون الأسنان فرصة للعمل، وشرب كوب من الماء بعد ذلك.

3 – لسان نظيف= تنفس أعذب:

يقول طبيب الأسنان “مارك هيوز”: “فكر في لسانك مثل السجادة، التي يمكن أن تعيش فيها البكتيريا وبقايا الطعام” ويضيف: “من المهم جدًا الحفاظ على نظافته لتقليل رائحة التنفس الكريهة والحفاظ على صحة الفم”. وتعتبر مكشطة اللسان هي الأفضل، ولكن يمكنك أيضًا استخدام فرشاة أسنانك بلطف.

4- لا يجب عليك الشطف:

تفريش بالفرشاة، بصق، وشطف، خطأ!.. إذا كان هذا جزءا من النظام الذي تعلمناه منذ طفولتنا فقد حان الوقت للتغيير، فقد تم تصميم الفلورايد في معجون الأسنان ليكمل العمل بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان بالفرشاة، مما يحمي الأسنان من التسوس، وهذا هو السبب أيضا في عدم استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، ويمكنك فعل ذلك في وقت مختلف من اليوم.

5 – تنظيف ما بين الأسنان لا يقل أهمية عن تنظيف الأسنان بالفرشاة:

“التنظيف بالفرشاة فقط ينظف 60٪ فقط من أسنانك”، تشرح إخصائية الصحة “إيلين تيلنج”، رئيسة التعليم الإكلينيكي في TePe: “تتشكل الجراثيم باستمرار بين الأسنان، ومن المستحيل الوصول إلى هذه المنطقة بالفرشاة، ولذلك يجب استخدام خيط تنظيف الأسنان كل يوم لتنظيف المسافات الضيقة بين الأسنان”.

6 – العصائر يمكن أن تكون ضارة كالحلويات:

يحدث تسوس الأسنان عندما يتم تحويل السكريات في طعامك إلى حمض، وقد يبدو العصير اليومي اختيارا جيدا، ولكنه بحسب الخبراء يعادل كأسا من الأحماض، مما يودي إلى إتلاف مينا الأسنان.

7- وضع الزيت نصيحة مبالغ فيه:

أثيرت ضجة حول الممارسة القديمة لوضع الزيت الناعم حول الفم لمدة 20 دقيقة، والتي يعتقد أنها تقتل البكتيريا وتجعل الأسنان أكثر بياضا، ومع ذلك ليس لها أساس علمي، كما يقول مارك: “إنه بالتأكيد ليس بديلاً عن تنظيف الأسنان بالفرشاة أو استخدام الخيط”.

8 – لا ينبغي تجاهل الأسنان الحساسة:

يقول د. مارك: “أصبحت حساسية الأسنان أكثر شيوعًا، يمكن أن يكون ذلك علامة على أن هناك مشكلة في المينا، ويمكن هنا الابتعاد عن المشروبات الغازية واستخدام الأدوية”.

9 – نظافة الفم الجيدة يمكن أن تنقذ حياتك:

الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب التاجي، وهو سبب رئيسي للوفاة في المملكة المتحدة، أكثر من أولئك الذين يعانون من اللثة السليمة.

10 – لا يجب عليك أبدا تخطي تنظيف الأسنان قبل النوم:

كم مرة تصل إلى السرير متعب جدا للدرجة التي لا تجد فيها الطاقة لتنظيف أسنانك، بحسب الخبراء سيستمر البلاك المتراكم طوال الأسنان في النمو أثناء النوم، وهذا يعني زيادة البكتيريا العدوانية التي تضر بالأسنان واللثة.

(روتانا)

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