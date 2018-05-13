زيت السمسم.. فوائد رائعة تعرفوا عليها

بالإضافة إلى استخداماتها في الطهي فإن بذور السمسم تمتلك خصائص علاجية أيضاً فزيت بذور السمسم يعتبر مصدراً غنياً للمواد الغذائية الضرورية للجسم مثل أوميغا6 ومضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف الغذائية وبالتالي فإن هذه البذور توفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ومن أهم هذه الفوائد الصحية:

بذور السمسم هي مصدر كبير للبروتينات النباتية:

إن بذور السمسم هي مصدر جيد للبروتينات التي تتألف من حموض أمينية عالية الجودة التي تشكل 20٪ من بذور السمسم وبالتالي فهي مثالية لتشكل جزءا من نظام غذائي عالي البروتين.

منع الإصابة بمرض السكري:

إن بذور السمسم تحتوي على المغنيسيوم والمواد المغذية الأخرى التي ثبتت فعاليتها في مكافحة مرض السكري لذلك يجب استبدال زيت بذور السمسم بزيوت الطعام لكي يساعد في تخفيض ضغط الدم وتخفيض مستوى الجلوكوز لدى مرضى السكري.

علاج فقر الدم:

إن بذور السمسم وخاصة البذور السوداء غنية بالحديد.وبالتالي يوصى بها بشدة مرضى فقر الدم والضعف العام.

تساعد بذور السمسم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية:

زيت بذور السمسم يمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبالتالي هو مفيد لصحة القلب.كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وبالتالي يخلص الجسم من تصلب الشرايين ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية

كما أن بذور السمسم تحوي على نسب عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية مثل حمض الأوليك الذي يساعد على خفض الكولسترول السيئ وزيادة الكولسترول الجيد في الجسم وبالتالي يمنع خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتات القلبية.

لبذور السمسم خواص مضادة للسرطان:

إن بذور السمسم تحتوي على المغنيسيوم الذي له خصائص مضادة للسرطان, كما أنها تحتوي على مركب مضاد للسرطان يسمى الفيتات وقد أثبت أن بذور السمسم فعالة في الحد من خطر الاصابة بأورام القولون والمستقيم والوقاية أيضاً من سرطان القولون والمستقيم.

تحسن بذور السمسم من صحة الجهاز الهضمي:

إن بذور السمسم تدعم صحة الجهاز الهضمي والقولون لأنها غنية بالألياف فالمحتوى العالي الألياف الموجود في بذور السمسم يساعد تحسين وظيفة وحركة الأمعاء مما يسهل عملية التخلص من فضلات الطعام وتخفيف الإمساك

تساعد بذور السمسم في التخلص من التهاب المفاصل:

بذور السمسم تحتوي على النحاس الضروري لعمل الانزيمات المضادة للأكسدة، وبالتالي يقليل الألم والتورم المصاحب لالتهاب المفاصل كما ان النحاس يزيد من قوة الأوعية الدموية والعظام والمفاصل.

تحسن بذور السمسم من صحة الجهاز التنفسي:

تحوي بذور السمسم على مادة المغنيسيوم التي نمنع الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى

تؤمن بذور السمسم الحماية من الضرر الإشعاعي:

تحوي بذور السمسم على مادة تدعى سمسيمول تقوم هذه المادة على منع تخرب الحمض النووي بسبب الإشعاع كما تمنع هذه المادة من الأضرار التي قد تصيب الأمعاء والطحال نتيجة التعرض للإشعاع.

تحافظ بذور السمسم على صحة العظام:

بذور السمسم تحتوي على الزنك الذي يعزز كثافة المعادن في العظام ويعزز من صحة العظام لأن نقص هذا المعدن يمكن أن يسبب هشاشة العظام وخصوصاً في منطقة الورك والعمود الفقري, بالإضافة إلى ذلك فإن بذور السمسم هي مصدر كبير للكالسيوم وهو معدن ضروري للغاية للحفاظ على صحة العظام.

تحافظ بذور السمسم على الصحة الفموية:

إن بذور السمسم وزيت بذور السمسم لهما دور في المساعدة على تعزيز صحة الفم والأسنان عن طريق إزالة البلاك من الأسنان وتبييض الأسنان

تساعد بذور السمسم في علاج القلق:

إن بذور السمسم تحتوي على عدة مواد مغذية لها دور في التخفيف من الاجهاد والقلق فالمعادن الموجودة في بذور السمسم مثل المغنيسيوم والكالسيوم لها دور مضاد للتشنج من خلال تنظيم وظيفة العضلات في التقلص والاسترخاء.

كما أن الثيامين الموجود في بذور السمسم له دور في الحفاظ على وظائف الأعصاب وإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى تشنجات عضلية وتقلب في الحالة المزاجية والاكتئاب.

كما أن بذور السمسم تحوي على التربتوفان هو من الأحماض الأمينية الأساسية التي تسهم في إنتاج السيروتونين وهو ناقل عصبي يقلل من الألم وينظم النوم والمزاج وقلة إفراز هذا الناقل العصبي في الدماغ يمكن أن يؤدي إلى القلق والاكتئاب

تساعد بذور السمسم في خفض نسبة الكولسترول في الدم:

إن بذور السمسم وخصوصاً السمسم الأسود فعالة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم لأنها تحوي على ألياف لها تأثير في خفض الكولسترول

كما تحتوي بذور السمسم الأسود أيضاً مركبات نباتية التي تسمى فيتوسترولس وتساعد هذه المواد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

تساعد بذور الشمس في علاج حروق الشمس:

عند استخدام زيت بذور السمسم بعد التعرض لأشعة الشمس سيتم علاج حروق الشمس ويمنع ضرر الأشعة فوق البنفسجية الضارة على البشرة وبالتالي يساعد على منع ظهور التجاعيد والتصبغات.

كما أن الاستخدام المنتظم لهذا الزيت يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان الجلد ويمنع آثار الكلور على البشرة عند تعرضها له في المسابح

إن بذور السمسم مفيدة للأطفال:

إن بشرة الطفل تصاب دوماً بالطفح الجلدي وخصوصاً المنطقة المغطاة بالحفاضات بسبب حموضة فضلات الجسم لذلك فإن استعمال زيت بذور السمسم يحمي الجلد ضد الطفح الجلدي كما أن تطبيقه على الأنف والأذنين يوفر حماية للطفل من الأمراض الجلدية الشائعة كما يكافح أيضاً جفاف الجلد لدى الأطفال

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