عدسات الكاميرات تظهر مخالفة واضحة في امتحانات شهادة التعليم الأساسي

انطلقت اليوم امتحانات شهادة التعليم الأساسي وامتحانات الإعدادية الشرعية في كافة محافظات الجمهورية العربية السورية، وكان البدء بامتحان مادة الاجتماعيات.

وساد جو من الهدوء في الامتحانات وسارت الأمور كما خططت له وزارة التربية، وسارعت عدسات المصورين لإلتقاط صور لأجواء الامتحانات من داخل القاعات الامتحانية، لكن الصور التي التقطها المصورون أظهرت مخالفة واضحة في مركز الإقامة المؤقتة في الحرجلة بريف دمشق “مراكز الطلبة الخارجين من الغوطة”، حيث أدخلت عبوات عصير وبسكويت للطلبة، على الرغم من منعها في كل المراكز الأخرى، الأمر الذي أثار عشرات علامات الاستفهام، لماذا يمنع الطعام والشراب في مراكز ويسمح بأخرى، ولماذا لايعامل طلبتنا كلهم بذات التعليمات؟، فهل التوتر والقلق يصيب بعض الطلبة ولايصيب أخرين؟؟، فهل طلبة بقية المراكز لايستحقون أن يعاملوا بذات الطريقة؟، أسئلة نضعها برسم وزارة التربية والقائمين على الامتحانات.

يذكر أن الطلبة الخارجون من المناطق المحررة تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الأساسي بعد إجراء سبر معلومات لهم ومنحهم شهادة الصف السادس.

المصدر: دمشق الآن

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