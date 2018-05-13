صدمة في السعودية.. الحكم السعودي الوحيد في مونديال روسيا يطلب رشوة في نهائي الكأس !

استيقظت الأوساط الرياضية السعودية على صدمة مدوية، اليوم، بعدما أعلن اتحاد الكرة السعودي إيقافَ الحكم الدولي فهد المرداسي، وعزله من إدارة مباراة اتحاد جدة والفيصلي، اليوم السبت 12 مايو/ آيار، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وأصدر الاتحاد بياناً صحفياً جاء فيه: “الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبمباركة معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يصدر قراراً باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي، وتحويله للمباحث الإدارية، ويُكلف مارك كلاتبيرج بقيادة المباراة”. وخلَّف هذا القرار حالةً من الوجوم، التي خيَّمت على الساحة الرياضية في المملكة، خاصة أن هذا الحكم تم اختياره لتمثيل السعودية في مونديال روسيا، بعد حوالي شهر، ومشهود له بالكفاءة الفنية.

ماذا حدث؟

كشفت مصادر لـ”عربي بوست”، أن المرداسي حاول بشكل غير مباشر التلميح لأحد رئيسَيْ ناديَيْ طرفي نهائي الكأس (الاتحاد والفيصلي)، بأنه مستعد لتلقِّي “هدية” من أجل تقديم “مجاملة” للفريق في المباراة النهائية.

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وأضاف المصدر “لمَّا اشتمَّ رئيس النادي رائحةَ أن الحكم يطلب رشوة مقنعة، لجأ فوراً إلى اتحاد الكرة السعودي، برئاسة عادل عزت لعرض الأمر عليه”. وتابع: “بدوره لم يتوان عزت عن رفع الأمر لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الذي طلب أن يُساير رئيسُ النادي الحكمَ ويُجاريه لرؤية موقفه”. وأكمل: “بالفعل ساير رئيسُ النادي الحكمَ المرداسي، حتى طلب منه الحكم المونديالي صراحةً مبلغاً مالياً، من أجل منح فريقه الفوز بلقب الكأس”. وأردف: “هنا طلب آل الشيخ من عادل عزت عزل الحكم، وإبلاغ السلطات الحكومية، وبالفعل تم ذلك، وأحيل الحكم المرتشي إلى المباحث الإدارية”.

الخوف من الماضي

واسترسل المصدر: “الخوف ليس من هذه الواقعة، فهي انكشفت، ولكن القلق من أن يعترف المرداسي أثناء التحقيق معه أنه تلقَّى رشاوى من بعض الأندية في السابق، خلال الدوري السعودي، فحينها ستكون مصداقية المنظومة الكروية ضُربت في مقتل”. وتابع: “هذا سيعني أنه قد تكون هناك أندية حازت ألقاباً بفعل الرشوة، أو أن أخرى تعرضت لظلم دون وجه حق”.

فضيحة عالمية محتملة

وأكمل: “إثبات إدانة المرداسي ربما يدين معه الاتحاد الدولي لكرة القدم بنفسه، لأنه اختار الحكم لإدارة العديد من المباريات الدولية المهمة، وربما يكون حدث تلاعب فيها، بل وكان من المقرر أن يدير مباريات بمونديال روسيا، ما يفتح باب الشك في منظومة التحكيم العالمية بأسرها”.

تاريخ مميز

ويعد فهد المرداسي من الحكام الكبار في آسيا، وتم اختياره لقيادة نهائي كأس العالم للشباب 2015، كما نال في نفس هذا العام لقب أفضل حكم في القارة الآسيوية.

عربي بوست

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