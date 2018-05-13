اليكم الحالة الجوية في سوريا خلال الـ 24 ساعة القادمة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 الى 6 درجات مئوية , نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ، تكون غزيرة أحيانا خاصة فوق المناطق الغربية والجزيرة والشرقية ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان ، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة تنشط سرعتها أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تميل غدا درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

المصدر: البعث

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