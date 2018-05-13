اليكم الحالة الجوية في سوريا خلال الـ 24 ساعة القادمة
اخبار سريعة

اليكم الحالة الجوية في سوريا خلال الـ 24 ساعة القادمة

820

اليكم الحالة الجوية في سوريا خلال الـ 24 ساعة القادمة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 الى 6 درجات مئوية , نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ، تكون غزيرة أحيانا خاصة فوق المناطق الغربية والجزيرة والشرقية ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان ، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة تنشط سرعتها أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تميل غدا درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

المصدر: البعث

﻿