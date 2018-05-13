خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب السيول في محافظة الحسكة

خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب السيول في محافظة الحسكة

تستمر الهطولات المطرية في عموم مناطق محافظة الحسكة لليوم السادس على التوالي ما أدى إلى تشكل السيول والفيضانات بمناطق مختلفة من المحافظة مسببة خسائر في الأرواح وممتلكات المواطنين.

وتركّزت السيول والفيضانات في مناطق جبل عبد العزيز جنوب غرب المحافظة ومنطقة الهول شرق مدينة الحسكة وريف القامشلي الجنوبي وقرى تل تمر وراس العين وأغلبية الوديان التي تصب في نهري الخابور والجغجغ.

وأشارت مصادر اهلية بريف الحسكة الجنوبي الى حدوث أضرار مادية في قرى جبل عبد العزيز وانجراف وتهدم لاجزاء من المنازل الطينية وقطع للطرقات نتيجة السيول الغزيرة على طريق الحسكة تل ابيض المتجه إلى جبل عبد العزيز اضافة الى انجراف وتهدم جزء من منازل قرى الشيخ عثمان وجرمز وعدلة وانهيار عبارة دعيبيل على طريق عام الحسكة الشدادي الشرقي.

ودعت الجهات المعنية أصحاب المنازل في مراكز المدن والقرى المجاورة لسريري نهري الخابور والجغجغ إلى إخلاء منازلهم تحسبا للفيضان ولا سيما مع استمرار الأمطار في المحافظة تلافيا لحدوث أي أضرار بشرية.

وسجّلت أعلى نسبة هطول خلال الـ 24 ساعة الماضية بمنطقة الزهيرية 24 مم وتراوحت في باقي المناطق بين 5 و 15 مم حسب مشروع الاستمطار في مديرية زراعة الحسكة .

من جهته أكد مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد الرزاق العواك زيادة تدفق الانهار حيث بلغت غزارة نهر الخابور اليوم 50 متراً مكعباً بالثانية والجغجغ 50 متراً مكعبا بالثانية والزركان 5ر2 متر مكعب بالثانية .

من جانبه نفى مدير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس عامر سلو حدوث اضرار على المزروعات المروية ولا سيما محصول القمح موضحاً أن الأضرار انحصرت في مساحات الكمون والعدس ولم يتم إحصاؤها حتى تاريخه إضافة إلى نفوق أعداد من الثروة الحيوانية وانجراف مستودعات أعلاف تابعة للمواطنين جنوب تل حميس بريف القامشلي الجنوبي ولم يتم حتى تاريخه الكشف حسيا على هذه المواقع نظراً لاستمرار المنخفض الجوي.

وكانت مصادر أهلية في ريف المحافظة أفادت بتسجيل ست حالات وفيات خلال الأسبوع الفائت بحوادث غرق جراء السيول والفيضانات.

المصدر : سانا

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