وزارة النقل استقبلت 15 طلباً لتأسيس شركات طيران خاصة

أكدت مصادر خاصة في وزارة النقل أن عدد الطلبات المقدمة لمؤسسة الطيران المدني لتأسيس شركات طيران تجاوزت الـ 15 طلباً، وذلك في ضوء قرار الوزارة الأخير الخاص بتحديد شروط وأسس الترخيص لشركات طيران خاصة.

وأشارت المصادر إلى أن عددا كبيرا من طالبي الترخيص لديهم رغبة فعلية بالبدء بإجراءات الترخيص بعد صدور القرار بشكل رسمي، وسريان تنفيذه.

وأوضحت المصادر أن مؤسسة الطيران المدني بدأت حالياً بدراسة الطلبات ولم تبت بأي طلب حتى تاريخه.

ويضم مطار دمشق الدولي أربع طائرات فقط تابعة للخطوط الجوية السورية.

وتعتبر شركة “أجنحة الشام” أول شركة طيران خاصة تأسست في سوريا عام 2007، وهي إحدى شركات “مجموعة شموط التجارية”.

ثم تأسست شركة “فلاي داماس” التي بدأت تسيير رحلاتها عام 2015، إلى أربع وجهات، بيروت، النجف، بغداد، والقامشلي.

ثم أعلن رجل الأعمال السوري المغترب مازن الترزي نهاية عام 2017، عن تأسيسه شركة طيران خاصة ثالثة في سوريا، ومقرها سيكون في صيدنايا، بالقلمون.

داماس بوست

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