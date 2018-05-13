استنفار كل كوادر التموين لمراقبة الأسواق خلال رمضان حتى ليلاً

أكد مدير تموين دمشق عدي الشبلي أنه منذ الأيام الاولى لشهر رمضان سيتم التركيز على سحب عينات من الأغذية المشتبه بها للمواد الغذائية ولاسيما الأجبان والألبان والزبدة والسمون والزيوت والتمور والعصائر من خلال مراقبة النوعية والمواصفات والأسعار، كما سيتم وضع جدول بتوزيع الدوريات لتغطية جميع الأسواق الرئيسية والفرعية، حيث سيتم العمل بنظام المجموعات مع استنفار جهاز حماية المستهلك والاستعانة بالعناصر المكلفة من الدوائر وزجها في الأسواق.

وأضاف: في العشر الأخير من شهر رمضان سيداوم نصف الجهاز الرقابي ليلاً، حيث يفتح السوق لساعات متأخرة (وقت السحور) وسيتم التركيز على الألبسة والأحذية والحلويات بأنواعها بدءاً من السعر وانتهاءً بسحب العينات المخبرية، حيث ستكون الإجازات ممنوعة للعاملين في الجهاز الرقابي إلا في حال الضرورة، كما سيتم تفقد صالات القطاع العام للعمل مع المؤسسات المعنية على توفير تشكيلة سلعية وبأسعار مناسبة، إضافة للتواصل مع الفعاليات التجارية للالتزام بحدود السعر ونسب الأرباح والمواصفة تحت طائلة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.

وبالنسبة للأفران فقد أكد عدي أنه ستتم دراسة مخصصات الأفران من الدقيق التمويني وتخفيضها بحيث تتناسب مع الاستهلاك اليومي لمادة الخبز مع تعديل وقت إنتاج الخبز بحيث يتوافق مع الوقت الذي يناسب المواطن.

تشرين

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