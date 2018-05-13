المواقع العسكرية التي أصيبت في الجولان .. مواقع ضخمة.

أبلغت أوساط قريبة من ​حزب الله​ الى “الجمهورية” أن “ما حصل في ​الجولان​ المحتل هو عملية عسكرية ضخمة لجهة حجم الرد وعدد ونوعية الصواريخ​ التي أطلقت، ومن بينها صواريخ نوعية ذات مديات بعيدة.

وإذا سلمنا بالدعاية الإسرائيلية بأن هناك 20 صاروخاً أسقطت فهناك 40 أصابت أهدافها”.

وأوضحت الأوساط ان “المواقع العسكرية التي أصيبت في الجولان هي مواقع ضخمة، كبيرة المساحة، تضم عديداً كبيراً وتجهيزات حديثة ومتطورة”.

وأكدت الأوساط أن رد الفعل الإسرائيلي استهدف اماكن سبق أن تم إخلاؤها على رغم الدعاية الجوفاء بأن الغارات دمرت كل القواعد الإيرانية في ​سوريا​،

فإن هذا الأمر عار من الصحة وكل المراكز التي استهدفت مخلاة ما عدا بعض المواقع المتعلقة ب​الدفاع الجوي السوري​ الذي أثبت قدرته على اسقاط الصواريخ، وهذا انجاز كبير يسجل له.

وكالات

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