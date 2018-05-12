زفاف جنائزي.. الموت يخطف عروسين قبل ساعات من الزواج

تحولت استعداداتٍ للزفاف بالبرازيل، إلى تجهيزات جنائزية؛ بعد وفاة الـ”عروسين” قبل موعد قرانهما بساعات قليلة، إثر حادث سيارة.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن العروسين “لوانا ألفيس”، البالغة من العمر 36 عاما، وعريسها “رودريغو نوغيرا”، البالغ من العمر 31 عاما، كان من المقرر أن يعقد قرانهما في إحدى القاعات بجنوب شرق البرازيل، في تمام الساعة الـ11 مساء لكنهما ماتا قبل الزفاف بساعات قليلة.

وأوضحت الصحيفة أنه في الليلة التي سبقت الزفاف، كان العروسان في الطريق إلى منزلهما؛ لإنهاء التجهيزات الأخيرة به، لكن سيارتهما اصطدمت بأخرى، ما أدى لوفاة العروس على الفور، ووفاة سائق السيارة الأخرى، فيما نقل “رودريغو” إلى المستشفى في حالة خطرة، وتوفي هناك.

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