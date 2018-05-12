هل أنت معرض لـ الإصابة بالسكري؟ اكتشف هذا في دقيقة واحدة بفضل هذا الاختبار

يكشف قياس مستوى السكر على معدة فارغة عن وجود استعداد للإصابة بالسكري. فعلياً، “عندما يكون مستوى السكر بين 1,10 و1,26 غرام بالليتر، فهذا يعني ارتفاع السكر في الدم، واستعداد الشخص للإصابة بالسكري”، في 30 إلى 40% من الحالات، يتطور إلى مرض السكري.

ما العمل ؟ إذا كان لديكم سوابق من الإصابة بالسكري في عائلتكم، فيجب أن تراقبوا مستوى السكر في دمكم عن كثب. إذا كشف هذا المستوى عن استعداد للإصابة بالسكري، يجب أن تكرروا الفحص كل سنة وتطبقوا القواعد الصحية والغذائية المطلوبة من الطبيب لإعادة التوازن بشكل أفضل وتجنب السكري.

هل أنتم معرضون للإصابة بالسكري ؟

تميل الثآليل للتكاثر في أجزاء الجسم التي يحدث فيها احتكاك بين أعضاء الجسم، مثل العنق، الإبطين وتحت النهدين. هذا يحدث خصوصاً عند الأشخاص الذين يعانون من البدانة. عند ظهور بقع حول العنق، قد تكون هذه إحدى الإشارات المحتملة لوجود استعداد للإصابة بالسكري.

الأشخاص المصابون بالسكري هم أناس معرضون لتطور السكري عندهم وأحد الأعراض الأكثر بروزاً هو ظهور الثآليل التي تشهد على الخلل في مستوى السكر في الدم. بحسب تنبؤات منظمة الصحة العالمية، سيكون السكري هو السبب السابع للوفاة في العالم سنة 2030. من أصل نوعي السكري الموجودين، السكري النوع الثاني هو الأكثر انتشاراً الذي يشكل تقريباً 90% من الحالات. الأشخاص المصابون بالسكري النوع الثاني يفرزون الأنسولين الذي ينظم السكر في الدم، لكنهم لا يستطيعون استعماله.

الاستعداد للإصابة بالسكري يعني أن مستوى السكر في الدم هو أكثر ارتفاعاً مما يجب. لكنه ليس مرتفعاً بما يكفي كي نصنفه على أنه السكري النوع الثاني. الشخص المعرض للإصابة بالسكري من المحتمل أن يصاب بالسكري النوع الثاني في 10 سنوات أو أقل. هناك طريقة لتشخيص الاستعداد للإصابة بالسكري. المراحل التالية هي دليل يساعدكم على تشخيص هذه الحالة في أقل من دقيقة بمساعدة أصابعكم مع الإجابة على بضعة أسئلة بسيطة.

التعليمات التي عليكم أن تتبعوها :

امسكوا إصبعاً في حال كان عمركم أكثر من 40 سنة، إصبعين في حال كان عمركم أكثر من 50 سنة، ثلاث أصابع إذا كان عمركم أكثر من 60 سنة، ولا تمسكوا أي إصبع في حال كنتم أصغر من 40 سنة.

امسكوا إصبعاً إذا اعتقدتم أنكم لستم ناشطين جداً جسدياً ولا تمسكوا أي إصبع في حالة كنتم تعتقدون أنكم تمارسون الرياضة بالشكل الكافي.

امسكوا إصبعاً في حال كان شخص في عائلتكم مصاباً بالسكري ولا تمسكوا أي إصبع في حال لم يكن أحد لديه هذه المشاكل الآن أو في الماضي.

امسكوا إصبعاً إذا كان ضغطكم مرتفعاً ولا تمسكوا أي إصبع إذا كان ضغط الدم لديكم ثابتاً وعادياً.

وماذا لو كنت أعاني من البدانة ؟

امسكوا ثلاثة أصابع في حال كنتم تعانون من البدانة، إصبعين في حال كنتم تعانون من الوزن الزائد، إصبعاً إذا كان لديكم فقط القليل من الوزن الزائد، ولا تمسكوا أي إصبع في حال كان وزنكم عادياً.

إذا أمسكتم كل الأصابع الخمس، إذن هناك احتمال كبير أن تكونوا على استعداد للإصابة بالسكري. هذا النوع من التشخيص يستخدم العوامل التي، حسب غالبية الباحثين، مرتبطة بخطر متصاعد للإصابة بالسكري. ويعتقد أغلبية الباحثين أنها طريقة جيدة للتقييم.

عندما تنهون هذا الاختبار، يجب أن تحددوا عدد الأصابع التي تمسكونها. في حال كان هناك خمس أصابع أو أكثر، عندها قد يكون لديكم استعداد للإصابة بالسكري.

التشخيص الذاتي الذي نشجعه هنا مرتبط بالعوامل التي تساهم بتطور السكري.

إذا كان لديكم استعداد للإصابة بالسكري، يجب أن تجروا فحصاً للدم لتحديد مقدار خطورة أن يتطور عندكم مرض السكري.

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