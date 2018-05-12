للرجال فقط.. اتبع هذه النصائح وودّع “كرشك”!

يواجه معظم الرجال المشكلة نفسها، إذ يصعب عليهم خسارة الوزن الذي يترّكز في منطقة البطن (الكرش) بسبب قضائهم وقت طويل خلف مكاتبهم.

في ما يلي، مجموعة نصائح لمساعدتك على خسارة وزنك بخطوات سهلة:

-عدم تناول الطعام بعد الساعة التاسعة ليلاً

-قسّم طعامك على 3 وجبات

-“تحرّك” قدر المستطاع

-استخدم السلالم بدلاً من السلم الكهربائي أو المصعد

-حدّد أهدافك

-إشرب الكثير من الماء

-أحط نفسك بأشخاص إيجابيين

-خصص يوماً واحداً لتناول ما يحلو لك من المأكولات.

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