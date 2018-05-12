مطهر.. معقم.. يعالج المشاكل الجلدية والمزيد من فوائد الخل الأبيض

عرف عن الخل الابيض كونه مطهر ومعقم ومعالج للمشاكل الجلدية، بالإضافة الى مجموعة أخرى من الفوائد الغذائية، دعنا نعرفك على فوائد الخل الابيض فيما يلي:

فوائد الخل الأبيض كمطهر ومعزز للصحة

عرف عن الخل الأبيض كونه مادة مطهرة، تدخل في بعض الوصفات، خاصة السلطة، وعملية التخليل، وإضفاء نكهة خاصة للوجبات المختلفة، كما قد عرف عنه أنه يساهم في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، خاصة الجلدية منها، بسبب قيتمه الغذائية المميزة.

عادة ما تكون درجة الحموضة للخل عالية، وذلك بسبب محتواه من حامض الخليك، الذي قد تصل نسبته في الخل منزلي الصنع إلى ما يقارب 20 %، ومن هنا يأخذ الخل صفاته في التعقيم والتطهير، ويستدعي توخي الحذر عند استخدامه.

القيمة الغذائية للخل الأبيض

يحتوي الخل الأبيض على مواد مغذية، مثل فيتامينات B وخاصة فيتامين B1 والريبوفلافين B2، وبعض الأملاح المعدنية المفيدة.

وما يميز الخل هو كونه قليل السعرات الحرارية ولا يحوي الدهون؛ فكل ملعقة من الخل الأبيض تحتوي على أقل من 3 سعرات حرارية.

فوائد الخل الأبيض

تخفيف الحكة وتهدئة الحروق

يساعد تناول الخل الأبيض في تخفيف الحكة والألم، كما ووجد أن له مفعول في تهدئة الحروق، خاصة الناتجة عن التعرض للشمس لفترة طويلة، والام لسعات النحل أو قناديل البحر. ولهذا الغرض تتم إضافة 2-3 ملاعق كبيرة الى 1.5 لتر من الماء، ثم يشطف بها مكان الحكة أو اللسعة. ولكن ينصح دائماً باستشارة الطبيب قبل استخدامه. تعرفوا على فوائد خل التفاح في المقال التالي

تطهير البشرة ومكافحة البثور

وجد أن حمض الخليك قد يستخدم لعلاج وازالة الثاليل للخل الأبيض، وباعتباره مادة معقمة، فله دور في تطهير البشرة ومكافحة الملوثات المختلفة ومسببات البثور. اقرأ أيضاً: فوائد الخل السحرية لجسمك وشعرك وبشرتك !

خفض مستويات الكولسترول

بينت الدراسات أن تناول الخل قد يساهم في خفض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الجسم، وذلك بفضل محتواه من حامض الخليك.

أظهرت دراسة أجريت عام 2005 في اليابان أن الخل يخفض مستويات الكوليسترول في الفئران.

خفض مستويات السكر في الدم

أظهرت دراسة يابانية أجريت عام 2006 أن شرب 15 مل من الخل مع المياه، يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، وبهذا فقد يكون مفيداً لمرضى السكري إضافة الخل إلى وجباتهم بكميات معقولة.

تقوية العظام

وجد أن الخل الأبيض قد يكون له دور فعال في زيادة امتصاص الكالسيوم وتعزيز هذه العملية في الجسم، وذلك بفضل حمض الخليك. وبالتالي فإن استهلاك الخل المنتظم قد يساعد في تقوية العظام والتقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تخفيف الوزن

يحتوي الخل الأبيض على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وقد يكون بديلاً مثالياً لبعض الإضافات الغذائية عالية السعرات الحرارية مثل المايونيز، وبهذا فقد يساعد تناول الخل في إدارة الوزن والسيطرة على كمية السعرات الحرارية. كما يساهم الخل في تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي فهو قد يساهم في السيطرة على الشهية والإحساس بالشبع.

علاج مشاكل التهابات الحلق

تساعد الغرغرة باستخدام الخل الأبيض في علاج مشاكل الحلق والتهابه، ولهذا الغرض تتم إضافة ملعقة صغيرة من الخل الأبيض إلى زجاجة من المياه والغرغرة بها.

علاج رائحة النفس الكريهة

قد يساعد استخدام الخل في مكافحة مشاكل رائحة النفس الكريهة، وينصح باستخدامه مرة إلى مرتين في الأسبوع من للمضمضة،وهذا قد لا يساعد فقط في علاج رائحة الفم الكريهة، وإنما أيضاً في تبيض الأسنان. ثمانية نصائح حول علاج رائحة الفم الكريهة

اذاً ففوائد الخل الأبيض لصحتك عديدة، والاستهلاك المنتظم له قد يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستويات الكولسترول وضغط الدم. كما أنه قد يساعد على الوقاية من مرض السكري للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، كما يقوي الجهاز المناعي، وبالتالي فإن إدخاله ضمن نظامك الغذائي سيعزز صحتك بشكل عام.

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