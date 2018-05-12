ديمة ناصيف تكشف حقائق و معلومات سرية عن الاعتداء الاسرائيلي الأخير على سوريا

كشفت مراسلة الميادين في دمشق ديما ناصيف، عن معلومات مهمة بما يخص العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية فجر الخميس الماضي.

وقالت “ناصيف” على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 80 % من صواريخ العدوان الاسرائيلي الاخير الذي قصف ١٧٠ صاروخ حاولت الوصول لأكثر من ١٠ مواقع عسكرية بأرياف دمشق ودرعا والسويدا والقنيطرة.

كما أكدت ناصيف، أن الدفاعات الجوية السورية أصابت ٣ طائرات حاولت اختراق الاجواء السورية وأسقطت واحدة تكتم العدو عن الاعتراف بها لكن الرادارات السورية رصدت سقوطها، أما الخسائر المادية فهي لا تقارن بما كان ممكن أن يكون لو تمكنت هذه الصواريخ من الوصول الى اهدافها.

وكشفت مراسلة الميادين، أن الحليف الروسي عزز منظومة الدفاعات الجوية بانتسير في ٤ قواعد جوية، في وقت سابق، وأن الحليف الايراني كان في الجبه،ة والقرار في القصف على أهداف اسرائيلية في عمق الجولان المحتل، القرار واحد ومشترك بين الجميع.

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