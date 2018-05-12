مفاجأة عسكرية في سوريا.. الفلكي علي العيس يطلق توقعات جديدة

سوريا: ماتبقى من معركة جنوب العاصمة السورية دمشق سيكشف الكثير بعد سطيرة الجيش السوري عليها .

ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي خالي من الارهاب بالرغم من بعض محاولات الارهاب الفاشلة .

معركة ناعمة في درعا لن يكون فيها للارهاب ظهر يستند عليه ضربات موجعة تجبرهم على طلب الصلح والخروج والتسوية

في ادلب معارك الصراع مستميرة بين الارهاب منوع الدعم التركي السعودي القطري سيناريو التصفيات مستمر .. مدينة ادلب للجيش السوري رغم انف الجميع ….

المنطقة الشمالية الشرقية حيث يسيطر الكرد لن تبقى الامور على ماهي عليه مفاجاة كبرى تحدث تقلب الطاولة والامريكي يرتكب مجازر بشعة

الجيش السوري بشكل مفاجئ يقرع ابواب الرقة ..

لبنان :

كنت قد توقعت انتصار حزب الله في الانتخابات لن يقف الامر هنا سنرى تحالفات وطنية لبنانية بين خصوم الماضي والعنوان الكبير لبنان اولاً

اتفاق في مجال الطاقة ينهي ملف سفن انتاج الكهرباء ( اسم سياسي كبير متورط في اختلاس كبير وعمولات من شركات اجنبية بخصوص الطاقة )

سوريا تضيئ لبنان بالكهرباء بقدرة تشغيلية كبرى والشكر لسوريا يتجدد من لبنان

اشتباك سريع على الحدود اللبنانية حزب الله يفرض معادلات جديدة ( لن يرقى الاشتباك لمرحلة الحرب )

الحزن على شخصية لبنانية كبيرة

العراق :

تبدا العديد من المؤتمرات الدولية والعربية من اجل اعمار العراق، والاماكن المهدمة وبناء جيش عراقي موحد من جميع اشكال واعراق الشعب العراقي، وسوف يقوم الجيش العراقي بتحرير جميع المناطق الحدودية مع سوريا مع امكانية تدخله في الحرب السورية لانقاذ سوريا .

مصر :

استقرار الكبير الذي سيكون في مصر في المجال الاجتماعي، وذلك بعد الهدوء الذي ستنعم به مصر في الأماكن التي كانت تعتبر ساحات قتال للأقطاب المتنافرة، والأوضاع الاقتصادية في مصر ستبدأ بالنهوض بشكل ملحوظ في شهر حزيران من السنة 2018.

السعودية :

استمرار نهج بن سلمان في سياسة الحروب وايضاً التقرب مع الامريكي الذي سوف يوصل السعودية الى مرحلة العجز المالي خضات امنية تطال العائلة الحاكمة مظاهرات للمرة الاولى تشهدها وسائل الاعلام لن تكون السعودية نهاية العام الحالي على سابق عهدها .

ليبيا :

حفتر الثقة الزائدة تكلفه الكثير تنظيم داعش الارهابي يحاول النشاط من جديد الا ان الشعب الليبي هذه المرة يتوحد من جديد بقوة في قوة عسكرية جامعة قوية بقيادة مجموعة ضباط شرفاء عودة سيف الاسلام القذافي الى المشهد السياسي .

المغرب : مرض الملك يظهر الى العلن جملة من الخضات الحدودية الشعب المغربي الى الساحات ووعي شعبي كبير يضمن استقرار البلاد

اليمن : المعارك مستمرة الى ان تنتهي في جملة مفاوضات كبرى تنهي واقع الحرب الاليم الظالم على الشعب اليمني بحلول العالم 2019

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