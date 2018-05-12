“ديلي تلغراف”: روسيا ضاقت ذرعاً بالتواجد الإيراني في سوريا

كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، عن ضيق روسيا ذرعاً بالوجود الإيراني في سوريا، مؤكدة أن موسكو حافظت على تحالف غير مريح مع إيران، منذ بدأ الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، تدخله العسكري في سوريا.

وأكدت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، أن “روسيا وإيران تشاركتا على مستوى واحد في الهدف ذاته، وهو الحفاظ على الحكومة السورية، ولم يقرر الرئيس بوتين التحرك في سوريا إلا بعد تلقيه تحذيراً من قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، أن الأوضاع على حافة الانهيار، بشكل يعرض مستقبل القاعدة البحرية الروسية في سوريا للخطر، وهي القاعدة التي حافظت عليها روسيا منذ الحرب الباردة، وكجزء من علاقة شراكة استراتيجية طويلة عقدتها موسكو مع دمشق”

وقالت الصحيفة أن “تصميم إيران على استغلال وجودها في سوريا، من أجل فتح جبهة جديدة في مواجهتها الطويلة مع إسرائيل، أزعج الكرملين، الذي ليست لديه أي نية لإثارة نزاع مع إسرائيل”

وقالت الصحيفة أن بوتين أقام علاقة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدرجة أن موسكو منحت إسرائيل في الماضي الضوء الأخضر لمهاجمة مواقع إيران في سوريا، مع أن روسيا وإيران تخوضان نظرياً حلفاء و تخوضان المعركة ذاتها في سوريا”

وتابعت الصحيفة أن “أفضل طريقة للحفاظ على القواعد الروسية في سوريا هي من خلال إقناع الروس لإيران بالتوقف عن أفعالها العدوانية ضد إسرائيل”.

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