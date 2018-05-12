من هم الضباط السوريون الذين استشهدوا بـ الضربة الإسرائيلية ؟

كشفت مصادر اعلامية سورية استشهاد عدد من ضباط وصف الضابط الجيشالعربي السوري بالضربة الجوية الإسرائيلية قبل أيام.

وبحسب المصادر، فإن القصف الإسرائيلي على مواقع للدفاع الجوي السوري أسفر عن استشهاد عدد من الضباط السوريون الأبطال الذين تصدوا للهجمات الصاروخية الاسرائيلية بمنتهى الشجاعة و البسالة, و بينهم الشهيد المقدم (أيهم هاشم حبيب) وينحدر من قرية بري الشرقي التابعة لمدينة سلمية في ريف حماة.

كما تسبب القصف باستشهاد النقيب علي كاسر محمود والملازمين همام رضوان حسن وعلي تيسير عطية.

هذا وكان الناطق العسكري السوري الرسمي كان قد أعلن سقوط ثلاثة شهداء للجيش العربي السوري في الاعتداء الاسرائيلي الاخير على سوريا.

يشار إلى أنه وعقب العدوان الاسرائيلي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 28 طائرة إسرائيلية من نوع “إف-15″ و”إف-16” شاركت بالهجوم الليلي على مواقع سورية، و إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق حوالي 60 صاروخا على مواقع داخل سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إن إسرائيل أطلقت أيضا 10 صواريخ أرض – أرض تكتيكية في سوريا، موضحة أن الاعتداء الإسرائيلي استهدف مواقع تزعم اسرائيل انها إيرانية ومواقع للدفاع الجوي السوري في منطقة دمشق وجنوب سوريا.

وكالات

﻿