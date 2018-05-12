بالصور.. قياديو “داعش” الذين اعتقلتهم القوات العراقية في سوريا

كشف مركز الإعلام الأمني العراقي عن صور لمجموعة من قياديي تنظيم “داعش” الذي تم اعتقالهم من قبل القوات الأمنية العراقية داخل الأراضي السورية في عملية أمنية كبرى.

وكان مركز الإعلام الأمني أعلن في وقت سابق عن اعتقال خمسة قياديين مهمين في تنظيم “داعش” وقتل 40 آخرين في عملية نوعية كبرى في الأراضي السورية، لافتا الى أن تلك القيادات شاركت في “الاعتداء” على مدن الأنبار والموصل.

بالصور.. قياديو “داعش” الذين اعتقلتهم القوات العراقية في سوريا السابق 1 من 5 التالي

المصدر: السومرية

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