شهادات جامعية مزورة من جامعة دمشق.. والتعليم العالي تبحث عن أصحابها

كشفت وزارة التعليم العالي بموجب كتاب تم تعميمه على الجامعات السورية الخاصة عن ضبطها لحالات تزوير شهادات علمية من اختصاصات مختلفة زعم أصحابها أنها صادرة عن جامعة دمشق .

وتنوعت الاختصاصات للشهادات المزورة بين الآداب والإعلام والحقوق والاقتصاد وطب الأسنان والهندسة ، كما تبين بحسب الجدول الذي حصل هاشتاغ سيريا على نسخة منه أن حملة الشهادات من السوريين وغير السوريين ومنهم من السوريين المولودين في الخارج وتتراوح أعمارهم بين 25-55 سنة .

واكتشفت جامعة دمشق حقيقة الوثائق المزورة بعد أن تم مراسلتها من قبل جهات ومنظمات خارجية للتأكد من صحتها .

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