مدير الرش بدمشق: تقلبات الطقس أوقفت عمليات مكافحة الحشرات !!

ما إن ارتفعت درجات الحرارة في مدينة دمشق حتى بدأت الحشرات بالانتشار وبشكل كبير في جميع الشوارع والساحات ولاسيما في الأحياء الشعبية ومازاد من انتشار الحشرات هو تراكم القمامة بسبب التقصير من مديرية النظافة من جهة، وجهل المواطن في الالتزام بمواعيد إلقاء القمامة في الساعة المحددة من جهة ثانية ، المواطنون يطالبون محافظة دمشق بتكثيف نشاط المحافظة من خلال رش المبيدات في جميع المناطق من دون تأخير تفادياً لوقوع أي أمراض ولاسيما أننا على أبواب فصل الصيف والذي سيحمل معه ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

المواطن محمد علي من سكان منطقة المزة 86 يقول: تتعرض منطقتنا منذ عدة أيام لغزو كبير من الحشرات من ذباب وبعوض وذلك بسبب عدم وجود من يكافحها برش للمبيدات وترحيل للقمامة ، ويوماً بعد يوم تتكاثر وتزداد وباتت تسبب إزعاجات يومية وكبيرة لجميع سكان المنطقة.

باسل الحفار- مدير رش المبيدات في محافظة دمشق أوضح أن المحافظة بدأت عملية رش المبيدات منذ منتصف شهر نيسان الماضي بالمبيدات الحشرية مع العلم أنه لم يكن هناك داع للرش في مثل هذا الوقت من العام نظراً لبرودة الجو حتى الآن ولكن بسبب اختلاطات المناخ التي حصلت فتارة نجد الطقس حاراً وتارة بارداً الآن توقفنا قليلاً.. وبالتعاون بيننا وبين مديرية النظافة نقوم بالرش بجانب حاويات القمامة للقضاء على الحشرات قبل تكاثرها وسنقوم الآن ومع تحسن الطقس برش الأنهار جميعها فيوجد لدينا جهاز خاص يقوم بقتل بيوض البعوض والبرغش قبل تكاثرها وهو عبارة عن جهاز (يوفي) سنقوم من خلاله برش نهرين بشكل يومي، ونحن كمديرية نقوم بتغطية مناطق دمشق جميعها وأحياناً يمتد عملنا إلى الضواحي، واليوم عملنا كله منصب على مناطق الغوطة الشرقية المحررة والتي سنقوم برشها جميعها، مبيناً أن المواد الداخلة في عملية الرش جميعها موجودة وبكميات كبيرة وعمالنا موجودون ويقومون بالعمل على 4 ورديات كما أننا بدأنا مؤخراً بتوزيع المخصصات على كل البلديات في محافظة دمشق ويتم تكثيف الرش حسب الشكاوى كمناطق المزة وساروجة.

بالنسبة للحارات الضيقة يوجد لدينا طرمبات ترش يدوياً يقوم العامل برشها يدوياً بسبب صعوبة وصول السيارات إليها كالمزة 86 مثلاً، علماً أن عمليات الرش تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، إضافة إلى وردية مسائية من الثامنة مساء وحتى الحادية عشرة ليلاً ويتم التعامل مع مناطق المخالفات وترش أكثر نظراً للازدحام ونوعية الحشرات فيها وبسبب قلة النظافة فيها، كما أننا نتوجه إلى كل المناطق وبشكل شبه يومي حيث تخرج من المديرية سيارتان وكل سيارة تذهب باتجاه وبإشراف خبير يسمى مشرف سيارة وتقوم بالتنفيذ بمرافقة مختار الحي وأحد الموظفين في البلدية والمناطق التي تأتي إلينا منها شكاوى بسبب عدم رشها أبداً فنقوم بتنفيذ الشكوى خلال 24 ساعة.

المصدر: تشرين

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