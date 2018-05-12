71 حافلة خرجت إلى الشمال.. وهذا ما فعلوه بـ الرستن قبل مغادرتهم!

71 حافلة خرجت إلى الشمال.. وهذا ما فعلوه بـ الرستن قبل مغادرتهم!

أفادت مراسلة شبكة عاجل الإخبارية بخروج 71 حافلة تقل الدفعة الثالثة من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سورية.

المجموعات المسلحة قامت بتفجير وإحراق مقراتها الرئيسية داخل مدينة الرستن بغية إخفاء وثائق ومعلومات تكشف ارتباطها بدول اجنبية ودولة عربية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز الحافلات وتسييرها باتجاه نقطة تجمعها عند جسر الرستن لتسيير خروجها إلى الشمال السوري فور اكتمالها.

وأضافت “عاجل” : “بعد اكتمال تجهيز الحافلات سلكت وجهتها نحو شمال سورية تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب “، مبينة أن عدد الحافلات التي خرجت 71 حافلة تقل عل متنها ٣٠٠٠ شخص من الإرهابيين وعائلاتهم الرافضين للتسوية.

الحافلات تعرضت لإجراءات تفتيش صارمة من خلال التدقيق في اللوائح الاسمية لمنع الإرهابيين من إخراج أي شخص من الأهالي تحت الضغط والتهديد، منوهة إلى تسليم الإرهابيين لأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة قبل خروجهم.

هذا وسلم الإرهابيون منذ بدء تنفيذ الاتفاق كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من بينها 6 دبابات و3 عربات “ب م ب” وعربتا شيلكا وسيارة مزودة براجمة صواريخ وسيارة مزودة برشاش متوسط ومدافع متنوعة وقذائف دبابات والغام يدوية وذخائر متنوعة.

شبكة عاجل

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