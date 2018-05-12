صحيفة أمريكية: الهجوم الصاروخي السوري هو أكبر هجوم صاروخي تتعرض له “إسرائيل” منذ عقود

صحيفة أمريكية: الهجوم الصاروخي السوري هو أكبر هجوم صاروخي تتعرض له “إسرائيل” منذ عقود

قالت مجلة “نيوز ويك” الأمريكية إن “الهجوم الصاروخي الذي قامت به سوريا، هو أكبر هجوم صاروخي تتعرض له “إسرائيل” انطلاقا من الأراضي السورية منذ عقود”.

ونشرت المجلة الأمريكية تقريراً صحفياً تحت عنوانا “حرب الصواريخ بين سوريا و”اسرائيل”.

وقالت المجلة “تزعم “إسرائيل” أن قصف سوريا جاء رداً على تعرض مواقعها في هضبة الجولان لـ20 صاروخاً وحملت إيران مسؤولية إطلاقها”.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أصدرت بياناً حول عدوان الاحتلال “الإسرائيلي” على مناطق سورية، الذي تصدى له الجيش العربي السوري عبر الدفاعات الجوية.

وقالت القيادة في بيانها أنه “بكفاءة نوعية وجهوزية عالية تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ “الإسرائيلية” المتتالية فجر يوم الخميس الماضي، والتي كانت تستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه”.

وكانت صافرات الانذار انطلقت في مناطق الاحتلال “الاسرائيلي” بالجولان السوري المحتل من قبلهم، بعد أن رد الجيش العربي السوري على الاعتداء الحاصل عبر استهداف مواقع الاحتلال بالصواريخ.

واعترف المتحدث باسم جيش العدو “الإسرائيلي” بأن “نحو 20 صاروخاً استهدفت مواقع عسكرية “اسرائيلية” في هضبة الجولان مصدرها الاراضي السورية، وبعضها تم اعتراضه”.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية أيضاً أن “الدفاعات الجوية السورية تمكنت من اسقاط أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقتها “إسرائيل” خلال فجر يوم الخميس الماضي.”

تلفزيون الخبر

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