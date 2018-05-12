الجيش السوري ينهي ملف البلدات الثلاث والعلم السوري يُرفع فيها !!

خرجت يوم أمس أخر دفعة من الجماعات المسلحة وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى الشمال السوري، أعقبها انتشار قوات الأمن الداخلي في البلدات الثلاث وسط ترحيب كبير من الأهالي.

أكدت وكالة “سانا” للأنباء على رفع قوات الأمن الداخلي للعلم الوطني على مبنى مجلس بلدية بيت سحم وكذلك على مبنى مجلس بلدية ببيلا وسط تمجهر عدد كبير من أهالي البلدات الذين خرجوا في مسيرات عفوية ترحيبا بإنجازات الجيش السوري وإعادة الأمن إلى بلداتهم.

وانتشر الجيش السوري في وقت سابق ببلدة يلدا لاستلام خطوط التماس مع التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مخيم اليرموك والحجر الأسود.

وخرج أكثر من 5000 مسلح مع عائلاتهم من غير الراغبين بالمصالحة الوطنية إلى الشمال السوري بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ومخازن للذخيرة والعتاد العسكري.

إلى ذلك، يتابع الجيش السوري عملياته الموسعة على الجيب الإرهابي المحاصر في أجزاء من مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن ، فقد دارات معارك عنيفة بين وحدات من الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية في المحور الشمالي لحي الحجر الأسود وكذلك الأطراف الجنوبية لمخيم اليرموك وسط تمهيد مكثف نفذته الطائرات الحربية والوسائط النارية للجيش السوري، وشهدت الأيام القليلة الماضية تقدما هاما للقوات المهاجمة بسيطرتها على القسم الجنوبي لحي الحجر الأسود كما سيطرت على المدينة الرياضية شمال شرق الحي.

وكانت الدولة السورية قد أبرمت اتفاقاً مع الجماعات المسلحة في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم يقضي بترحيل المسلحين الرافضين للمصالحة الوطنية إلى الشمال السوري بعد تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة وتسوية أوضاع من يرغب بالبقاء يليها عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات الثلاث، على أن يتم تنفيذ كامل بنود الاتفاق قبل بداية شهر رمضان المبارك.

الخريطة المرفقة إعداد: عمار العلي

المصدر: سانا + دمشق الآن

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