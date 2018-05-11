أزالت تطبيق “لو فيغارو”.. آبل تتصدى لجمع البيانات غير المُرخصة

أشارت مجلة “ماك آند آي” إلى إزالة شركة آبل الأميركية، تطبيقات كثيرة من متجرها للتطبيقات، مثل التطبيق الخاص بصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، بسبب جمع هذا التطبيق بيانات عن مواقع المستخدمين ونقلها إلى برامج إعلانات مدمجة.

وترصد هذه البرامج موقع المستخدم بدون موافقته، لإظهار إعلانات تتناسب مع البيانات المتوفرة في سجل الموقع.

ويمكن لأصحاب الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد التعرف على التطبيقات، التي يمكنها الوصول إلى بيانات الموقع في قائمة الإعدادات تحت بند “الخصوصية” و”خدمات الموقع”.

لكن من الناحية النظرية يمكن للتطبيقات رصد موقع الهاتف الذكي بواسطة طرق أخرى عديدة.

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