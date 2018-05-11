6 أصوات جديدة تُضاف لمساعد غوغل

أعلنت شركة غوغل أن المستخدمين سيتمكنون قريباً من الاختيار من بين 6 أصوات جديدة في مساعد غوغل، بما في ذلك صوت John Legend، ويتم تشغيل هذه الأصوات الجديدة بواسطة WaveNet، وهي عبارة عن مركب صوتي قائم على الذكاء الإصطناعي.

تتيح WaveNet لمساعد غوغل محاكاة المفردات بالكامل دون الحاجة إلى الكثير من التسجيلات البشرية الفعلية، حيث سيسمح هذا لهم بتحويل الأصوات الشعبية بسهولة أكبر، مثل John Legend، وربما آخرين في المستقبل، بدلاً من صوت الروبوت التجريبي القياسي.

كيفية التفعيل

1- افتح تطبيق مساعد غوغل على جهاز أندرويد أو آي أو إس.

2- انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

3- انتقل إلى الإعدادات ثم التفضيلات ثم مساعد الصوت.

4- اختر من بين جميع الأصوات الثمانية المتاحة حالياً ويمكنك معاينة كل صوت منها عن طريق النقر على رمز مكبر الصوت على يسار كل خيار.

سوف يكون الصوت الذي تحدده في هذه القائمة هو الصوت الذي يتم تشغيله عند استخدام مساعد غوغل على جهاز أندرويد أو iOS، وكذلك على مكبرات صوت غوغل هوم، ويعمل هذا التحديد الصوتي مع عدة مستخدمين، لذلك يمكن لكل مستخدم في المنزل اختيار تفضيل صوت مختلف.

صوت John Legend غير متاح بعد، وستطرحه غوغل بشكل منفصل في وقت لاحق من هذا العام، وبناءً على إعدادات اللغة، قد لا تتوفر الأصوات الإضافية على أجهزتك.

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