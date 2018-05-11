تركيب قاتلات حشرات على نهر الروضة بدمشق!!

قامت مديرية الشؤون الصحية بتركيب قاتلات حشرات على نهر الروضة وهي ضوء قاتل للبرغش وتم استحضار 200 جهاز لتجريبه والتأكد من مدى فعاليته ونجاحه ليصار إلى تركيبه في كل أرجاء مدينة دمشق.

علماً أن الجهاز المذكور يقتل أكثر من 3000 حشرة بشكل يومي وتنظيفه أوتوماتيكي ، حالياً يتم التركيب على أطراف الأنهار وله شكل جمالي للمنطقة وألوانه جذابة يتم تبركيبه على أعمدة الكهرباء.

والنموذج خاص بالمحافظة تم تركيب خمسين جهازاً والتجريب في المناطق المجاورة , ولاحقاً سيتم تركيبها على أطراف نهر بردى وهي فكرة الشؤون الصحية ولا يستطيع أحد سرقتها أو فكها.

المصدر: تشرين

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