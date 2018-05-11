منشآت الزبلطاني الصناعية ستعود بتصميم جديد وبإنتاج غزير

تصميم الكتل الصناعية في منطقة الزبلطاني والتي تضم نحو 700 معمل من منشآت صناعة الألبسة والتريكو والتي تعرضت للتدمير حيث وافقت محافظة دمشق على هذا التصميم.

حيث أكد الصناعي نزيه شموط عضو لجنة منطقة الزبلطاني لـ”الاقتصاد اليوم” أن عملية إعادة تأهيل وبناء هذه المنشأت بدأت وكانت تسمى صين سوريا لضخامة إنتاجها اليومي ورخص أسعارها، مؤكدا أنه للزباين بالعراق وليبيا والجزائر أن يثبتوا بضائعهم من هذه المنطقة الصناعية الضخمة خلال موسم الشتاء القادم.

الاقتصاد اليوم

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