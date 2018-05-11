فتوى لوزير الأوقاف: الزواج الثاني حرام إذا قالت الزوجة الأولى أن زواج زوجها بثانية يؤذيها

روى وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد أمام البرلمان فتوى عن والده الشيخ الراحل عبد الستار السيد عندما سئل ذات مرة عن رأيه في تعدد الزوجات فأجاب بأن هناك إلزاما في الدين الإسلامي بأن “الزواج يكون حراما إذا قالت الزوجة الأولى بأن قيام زوجها بالزواج عليها يؤذيها” متسائلا من هي الزوجة التي تقبل أن يأتي زوجها بضرة لها وبالتالي هذا “الزواج حرام”.

ووفقا لأحد النواب فإن السيد أكد أن الزواج “مثنى وثلاث ورباع” مقيد في نص القرآن الكريم بـ”حفظ حقوق اليتيم والعدل بين الزوجات” داعيا إلى عدم الأخذ والرد والنقاش كثيرا في هذه الأمر لأنه من مصلحة جميع النساء وليس ضدهن.

وردا على ما ذكره أحد النواب حول النص القرآني “للذكر مثل حظ الانثيين” وبالتالي الاختلاف في التعامل بين الرجل والمرأة أجاب وزير الأوقاف بأن هناك حالة واحدة تتعلق بالميراث وشهادة المرأة ولكن هناك الكثير من الحالات التي تعادل فيها شهادة المرأة أضعاف شهادات الرجال.

كما أعلن وزير الأوقاف أنه يضم صوته ويؤيد ويقف إلى أقصى الدرجات لجانب كل من ينادي بحقوق المرأة والحفاظ عليها لأن “النساء شقائق الرجال” وفقا للحديث النبوي الشريف مبينا أن المرأة شريكة للرجل في سورية في كل شيء حتى أنها كانت رئيسة لمجلس الشعب ، ذلك في إشارة إلى الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب السابقة التي تمت إقالتها.

صاحبة الجلالة

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