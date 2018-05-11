وزير السياحة السوري: أكثر من مليون سائح زاروا البلاد رغم الحرب

قال وزير السياحة السوري بشر يازجي في تصريحات لـRT ووسائل إعلام أخرى إن سوريا شهدت قدوم أكثر من مليون سائح أجنبي خلال العام الماضي رغم الحرب الدائرة في البلاد.

وأوضح يازجي على هامش مشاركته في مؤتمر سياحي في مصر أن العام 2017 شهد قدوم 1.3 مليون سائح من جميع الجنسيات إلى سوريا، مشيرا إلى أن السياحة الداخلية تشكل من 40% إلى 60% من القطاع السياحي.

وأكد يازجي أن السياح الأجانب الذين قدموا إلى سوريا لم يتعرض أي منهم لأذى رغم الحرب، مشيرا إلى أنه تم تأسيس شركة أمنية سياحية لرجال أعمال تقدم كافة الخدمات الأمنية لكل القادمين إلى سوريا، خصوصا في مجال سياحة الأعمال.

وأضاف يازجي خلال مشاركته بالاجتماع الـ44 للجنة منظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط المنعقد في مصر أن الحكومة السورية لم تكتفي بمواجهة التحديات بل عملت على تحويلها إلى فرص.

وأشار إلى أن معظم الشركات العالمية بدأت بالتقدم لبحث فرص مشاركتها في مختلف المشاريع، وقال: “بدأنا نشهد عودة لمشاريع كبيرة على مستوى الاستثمار السياحي، ولدينا افتتاح منشآت سياحية على مستوى الفنادق”.

وأوضح الوزير السوري أنه خلال فترة ما قبل الحرب وحتى تاريخه لم تنسحب أي شركة استثمارية عربية كانت أو أجنبية من السوق السورية، التي وصفها بالمغرية، والتي يوجد لديها العديد من المقومات فمازالت تستقطب السياحة الدينية.

وعن خطط وزارة السياحة السورية، قال يازجي إن الوزارة وضعت خطط تشمل مواكبة التحولات السريعة، التي يمر بها القطاع السياحي نتيجة الطفرة في قطاع التكنولوجيا والخدمات.

المصدر: وكالات

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