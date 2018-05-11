بالأسماء: هيئة مكافحة الإرهاب تلغي تجميد أموال عدد من رجال الأعمال السوريين

صدرت “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” قراراً بحذف أسماء بعض الشخصيات والكيانات بينهم رجال أعمال بارزين من القائمة المحلية للإرهاب، وبالتالي رفع الحجز عن أموالهم.

وبحسب القرار الصادر عن الهيئة والذي اطلع عليه “الاقتصادي”، فإن “لجنة تجميد أموال الشخصيات والكيانات” التابعة للهيئة أجرت مداولات للأسماء المدرجة تم بناء عليها إخراج بعض الأسماء السورية والعربية من القائمة إضافة لـ” البنك العربي – الأردن.

وتضم قائمة الأسماء التي تم رفع الححز عن أموالها في سورية، كل من رجال الأعمال موفق أحمد القداح ورجب موسى مشمش ومحمد تيسير عبد الرزاق الخطيب وشقيقه جهاد عبد الرزاق الخطيب.

ويملك موفق القداح “مجموعة الاستثمار لما وراء البحار”، وهي شريك شركة “إعمار العقارية “(في مشروع البوابة الثامنة بمنطقة يعفور على طريق بيروت، كما لها مشاريع عقارية عديدة في ضواحي دمشق، وتم الحجز على أمواله في 2014 بتهمة تمويل الإرهاب.

والقداح من أبرز رجال الأعمال السوريين، مقيم في دبي منذ السبعينيات، وتشمل شركاته وأعماله قطاعات تجارية وصناعية وعقارية، كما تضم مجموعة موفق أحمد القداح أكثر من 50 شركة تغطي نشاطاتها دول عديدة حول العالم، كما كانت وراء بعض أكثر الأبراج تميزاً في دبي، بالإضافة إلى استثمارات عقارية في الولايات المتحدة.

أما رجب مشمش، فقد برز اسمه في سورية 2007 من خلال توقيعه عقد مع “مجلس مدينة درعا” لتنفيذ مشروع استثماري متعدد الأغراض في المنطقة العقارية الواقعة شمال الخط الحديدي الحجازي في المدينة بكلفة تصل لأكثر من 40 مليون دولار

ويملك تيسير الخطيب مشروعاً للنقل البري يضم سيارات شاحنة ومبردة وسياحية في محافظة ريف دمشق تم تأسيسه على قانون الاسثمار.

وتضم القائمة المحدثة للإرهاب في سورية أسماء 255 شخصية عربية وأجنبية من العديد من الدول و362 مواطناً ، إضافة لـ106 كيانات تشمل منظمات وجمعيات ومؤسسات ووكالات في العديد من الدول.

وكالات

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