قناة العربية تقصف “ مشفى الضبيط “ بحلب وتقتل فيه عناصر من حزب الله

نشرت قناة “ العربية “ السعودية ، صورة قديمة لمشفى الضبيط بحلب ، وعنونت الصورة بـ “ قتلى من ميليشيات إيران وحزب الله في الغارة الإسرائيلية على سوريا “ .

وأثارت القناة ، كعادتها ، في الأخبار التي تنشرها عن سوريا ، سخرية السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقامت القناة بحذف الصورة واستبدالها ، بعد الفضيحة ، إلا أن “ البرينت سكرين “ كانت حاضرة ، وبدأ السوريون بتناقلها ، والسخرية منها .

وقام الناشط صهيب المصري بنشر الصورة ، وهو الذي نشرت العربية صورته في وقت سابق على أنه ضابط إيراني ، وفي مرة أخرى تغنت به على أساس أنه “ معارض “ يساعد امرأة ، قبل أن تكتشف الحقيقة المرة بالنسبة إليها .

وكان استهدف العدو “ الإسرائيلي “ مواقع سورية بعدوان جديد ، إلا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأسقطتها .

وردت سوريا بإمطار مواقع عسكرية صهيونية في الجولان المحتل بعشرات الصورايخ ، في تغيير لقواعد الاشتباك ، وبداية مرحلة جديدة .

وصورة مشفى الضبيط تعود إلى شهر أيار من عام ٢٠١٦ ، حيث استهدف مسلحون إسلاميون متشددون ، يتبعون للسعودية ، مشفى الضبيط بصواريخ ، من مناطق كانوا يسيطرون عليها ، في محيط حلب .

ويستقبل المشفى اليوم المراجعين ، بشكل طبيعي ، في مدينة حلب ، التي حررها الجيش العربي السوري ، أواخر العام ٢٠١٦ .

تلفزيون الخبر

﻿