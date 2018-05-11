تعليق إسرائيلي: ردّ الفعل البحريني على ما حصل في الجولان مدهش

تعليق إسرائيلي: ردّ الفعل البحريني على ما حصل في الجولان مدهش

وسائل إعلام إسرائيلية تصف رد الفعل البحريني على ما حصل مؤخراً في الجولان بالمدهش، وأنه بظهر التغيير الاستراتيجي والتاريخي في الشرق الأوسط.

وصفت وسائل إعلام إسرائيلية ردّ الفعل البحريني على ما حصل مؤخراً في الجولان بالمدهش، وأنه يظهر التغيير الاستراتيجي والتاريخي في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد قد نشر تغريدة رأى فيها أنه “طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة، واستباحت الدول بقوّاتها وصواريخها، فإنه يحق لأيّة دولة في المنطقة منها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر”.

ولاحظ المحلل الإسرائيلي في القناة العاشرة الإسرائيلية باراك رافيد أنه لم يسبق لوزير خارجية عربي أن قال هذا الكلام عن إسرائيل، وهو يظهر “بشكلٍ خاص الفرصة النادرة الموجودة لإسرائيل الآن لنقل هذا الحلف مع دول عربية من المكان الموجود فيه الأن تحت الطاولة إلى المجال العلني، وإذ ضُيّعت هذه الفرصة الأن سيكون تضييع تاريخي”.

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