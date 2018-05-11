‏انتحار طفل في الصف التاسع بسبب “رهاب الامتحان”

أقدم الطفل (عمر .م) شخيص مواليد 2003 على الانتحار بإطلاق النار على رأسه من مسدس مجهول المصدر كان بحوزته وذلك في منزله الكائن في مشروع حي الصليبة بمحافظة اللاذقية.

وحول الأسباب التي دفعت الطفل عمر إلى الانتحار، أوضحت مصادر محلية مطلعة على الحادث في المحافظة أن السبب الرئيسي وراء انتحار الطفل هو رهاب الامتحان وضغط الدراسة.

والطفل عمر، من طلاب الصف التاسع، وبحسب المصادر، كان أهله يطالبونه دائماً بالدراسة وقضاء كل الوقت بمراجعة الدروس خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.

وفي تفاصيل الحادث قالت المصادر: “أيقظت الأم ابنها عمر عند الساعة السابعة والنصف صباحاً من أجل الشروع بالدراسة، ثم ذهبت لإعداد الفطور للأب وبعد خروج الأخير إلى العمل عند الساعة الثامنة والنصف، عادت الأم إلى غرفة عمر لتطمئن أنه باشر بالدراسة”.

ثم خرجت الأم متوجهة إلى المطبخ الذي ما إن وصلت إلى بابه حتى سمعت صوتاً قوياً صادراً عن غرفة ابنها، فسارعت إليها لتجد ابنها جثة هامدة على الأرض والمسدس إلى جانبه، لتصرخ بأعلى صوتها :”أنا السبب”.

على صراخ الأم الثكلى، اجتمع الجيران وعلى الفور حضر عناصر من قسم شرطة حي الصليبة وباشروا بالتحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وأكدت المصادر أن “الطفل عمر أطلق النار على رأسه من الجهة اليمنى لتخرج الرصاصة من الجهة اليسرى العلوية ما أدى إلى وفاته على الفور”، مشيرة إلى أنه “تم تسليم جثة الطفل إلى ذويه أصولاً مساء أمس ليصار إلى دفنه”.

في عبارة مؤرخة بتاريخ 6-5-2018 كتب عمر على خزانته: “اليوم عيد ميلاد أختي، وأنا لا استطيع الحضور بسبب ذهابي إلى الدرس الخصوصي، ويضيف: “ولله رح يهلكني هالتاسع وامتحاناتي قربت بـ 13-5 وأنا رح موت”.

العبارة التي كتبها عمر على خزانته تتقاطع مع ما قالته أمه خلال التحقيقات، إن ابنها عمر ألمح أكثر من مرة إلى الانتحار والموت بطريقة المزاح.

يذكر أن الطفل عمر ذو سمعة حسنة ومن المتفوقين دراسياً.

المصدر: تلفزيون الخبر

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