خبراء اقتصاد: يفصحون عن توقعاتهم حول اتجاه سعر صرف الليرة السورية

قال عابد فضلية حول توقع انخفاض سعر الصرف في الاسابيع القادمة: إن هذا التوقع مبني على حالة عسكرية أمنية سياسية في الفترة التي تمر على القطر والبلد تتمثل في حالة انتصارات وخروج المجموعات الإرهابية من مناطق عديدة وشمولية المصالحات لمعظم المناطق المهمة وبالتالي يؤخذ مناخ من الارتياح والتفاؤل وكل ذلك ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع وبالتالي يعزز من الثقة بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية.‏

أما عن عدم تأثير هذا الانخفاض على أسعار المواد الاستهلاكية فأكد فضلية أن هذا الانخفاض يجب أن يؤدي إلى ثبات مستوى الأسعار على الأقل ولكن لكي يتفاعل هذا الأمر ويصبح ملموساً يتطلب ذلك بعض الوقت وذلك لاستقرار سعر الصرف ولفترة طويلة ومن هنا لا بد من أن تتحقق هذه العلاقة الطردية بين سعر القطع في السوق السوداء ومستوى الأسعار في السوق.‏

وفي نفس السياق قال شفيق عربش: من المحتمل أن ينخفض سعر الصرف بسبب عوامل نفسية ناجمة عن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ولكن لا توجد أي عوامل موضوعية تؤدي إلى انخفاض ملموس في سعر الصرف لإن الواقع الاقتصادي والعملية الإنتاجية لم تتغير أو مع نتائج العمليات العسكرية لذلك لا أرجح انخفاضاً حقيقياً في سعر الصرف ينعكس إيجاباً على واقع الأسعار في الأسواق.‏

وأضاف: عندما كان ينخفض سعر الصرف بنسب مرتفعة نسبياً تحافظ أسعار المستهلكين على مستواها ولا تجاري انخفاض سعر الصرف، وبمجرد أن يعاود سعر الصرف الارتفاع تعاود الأسعار ارتفاعها والخاسر الوحيد في المحصلة هو المواطن ولا سيما ذوي الدخل المحدود.‏

المصدر: صحيفة الثورة

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