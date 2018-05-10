وائل كفوري وملحم زين إلى سوريا.. و السبب؟

تتواصل أحد أضخم المطاعم بدمشق مع الفنانين اللبنانيين ​وائل كفوري​ و​ملحم زين​ وتوصل معهما لاتفاق شفهي، وفق القائمين على هذا المطعم، على أن يقيما حفلين منفصلين خلال الصيف، وتحديداً بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

زين زار سوريا أكثر من مرة خلال السنتين الأخيرتين وأحيا فيها حفلاته، آخرها في أحد فنادق دمشق في شهر تموز/يوليو من العام الماضي رغم معارضة أهله في البداية خوفاً على سلامته، أما كفوري فغاب عن مسارح سوريا منذ اندلاع الحرب فيها، أي ما قبل ثمان سنوات، علماً أنه أحيا فيها الكثير من الحفلات في أكثر من مهرجان قبل ذلك.

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