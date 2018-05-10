ماغي بو غصن لـ قيس الشيخ نجيب: “أنا بكرهك”

لا تزال الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ تشوّق المتابعين لمسلسها الرمضاني الجديد الّذي يحمل عنوان “​جوليا​”، لتنشر في الآونة الأخيرة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من وحي هذا العمل على أنغام أغنية ​نانسي عجرم​ “عم بتغيّر”، وعلّقت عليها قائلة: “جوليا: أنا بكرهك.. عاصي: وأنا بحبّك”.

يذكر أنّ بو غصن ستؤدّي شخصية “جوليا”، بينما الممثل ​قيس الشيخ نجيب​ فسيؤدّي دور الدكتور عاصي في هذا العمل المرتقب.

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