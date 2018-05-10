ماغي بو غصن لـ قيس الشيخ نجيب: “أنا بكرهك”
ماغي بو غصن لـ قيس الشيخ نجيب: “أنا بكرهك”
لا تزال الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن تشوّق المتابعين لمسلسها الرمضاني الجديد الّذي يحمل عنوان “جوليا”، لتنشر في الآونة الأخيرة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من وحي هذا العمل على أنغام أغنية نانسي عجرم “عم بتغيّر”، وعلّقت عليها قائلة: “جوليا: أنا بكرهك.. عاصي: وأنا بحبّك”.
يذكر أنّ بو غصن ستؤدّي شخصية “جوليا”، بينما الممثل قيس الشيخ نجيب فسيؤدّي دور الدكتور عاصي في هذا العمل المرتقب.