أيمن زيدان يرد بقوة على خبر موته!

رد الممثل ​أيمن زيدان​ على الشائعات التي طالته ومنها شائعة موته، قائلاَ إن أسخف ما فيها هي ما تسببه من مشكلة للمحيط والأسرة، مضيفاً خلال استضافته في برنامج المختار، أنه لو كانت الشائعة حقيقية لكان ما رآه محزن أكثر لأن التعاطي مع الموت لم يكن بالمستوى المطلوب وقد تكون الحرب جعلت الموت شريكاً ومشروعاً قائم حوّل الناس لأمة بلا ذاكرة لا معنى للرحيل لديها.

وأشار زيدان إلى أنه ابتعد عن الدراما في السنوات الماضية لأنه يعتبر أن السينما والمسرح أكثر حماية وأمناً لأنهما محكومان بالجانب المعرفي، وعن المرأة الصديقة قال زيدان إن العلاقة معها أوضح وأصدق من الرجل، كاشفاً أن حبيباته أكثر من صديقاته وأنه قضى معظم سنوات شبابه يعيش حباً من طرف واحد.

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