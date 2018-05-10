سوريا: أطفال صغار وراء تحرير مخطوف محتجز في منزل مهجور

طارد عدد من أطفال قرية “ناحتة” في الريف الشرقي لمحافظة “درعا” كلباً شارداً في شوارع القرية حتى وصل بهم إلى خربة متطرفة هجرها أهلها منذ زمن، حيث توقف فجأة عن الحركة وكأن مساً أصابه، بينما كان الأطفال يسمعون همهمات صادرة من داخل البيت الموحش، ليكتشفوا وجود شاب مكمم الفم، ومربوط بحبال تمنعه من الحركة.

يقول مصدر محلي لصاحبة الجلالة، أن أحد الأطفال الصغار سارع لإخبار الأهالي بالأمر، حيث حضروا ليجدوا الشاب بحالة صحية سيئة، فحرروه من قيوده، وأخذوه ليستريح في أحد المنازل حتى يعرفوا قصته.

وبعد أن علموا اسمه ومكان سكنه، تبرع عدد منهم لإيصاله إلى قرية “الطيرة” الواقعة في الريف الغربي للسويداء حيث تبين أنه يدعى فارس هنيدي.

وقال المصدر أن أهالي القرية يستنكرون كل أنواع الخطف والخطف المضاد بين أبناء السهل والجبل، وعصابات المحافظتين تحاول جاهدة منذ سنوات إشعال الحرائق بين الجيران، ورميهم في أتون الفتن، فالشاب المخطوف وجد في القرية دون أن يعلم الناس عنه شيئاً. وأضاف لا ننكر أن هناك من استهواه العمل في هذه المهنة القذرة ن أجل المال، ولكن الشرفاء كثر، على أمل أن تنجلي هذه الغيمة الرابضة على صدور الناس، ليحل مكانها الخير والمحبة التي كانت سائدة.

وهنيدي الذي أمضى أسبوعين في الخطف، وتعرض لأسوء أنواع التعذيب الجسدي والنفسي دخل المشفى الوطني لتلقي العلاج، ورغم ذلك كان سعيداً بالحياة الجديدة التي كتبت له على يد هؤلاء الأطفال الصغار الذين قادتهم الصدفة إلى هذا المكان المتطرف والبعيد عن السكن.

وكانت عائلة المخطوف قد رفضت أي عمليات خطف مضاد تستهدف أبناء محافظة درعا للضغط على العصابة الخاطفة، مسلمين أمرهم للقدير رغم الفدية الكبيرة التي طلبها الخاطفين منهم، وعدم قدرتهم على تأمينها.

وما زالت هذه المنطقة مرتعاً لعصابات السلب والخطف، أبطالها من الجانبين دون أن تستطيع الجهات المختصة وضع حد لإجرامهم وجبروتهم.

صاحبة الجلالة

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