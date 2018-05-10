شاهد.. فأر يثير حالة هلع بين جمع لليهود في القدس.. كيف سيخوضون حرب ؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر جمعاً غفيراً من اليهود وهم يهربون من فأر اقتحم المكان.

وقالت صحيفة “البلاد” الجزائرية على موقعها: بحسب النشطاء؛ فإن المقطع تم تصويره خلال إحدى الاحتفالات اليهودية أقامها “الحرديم” الأسبوع الماضي في القدس.

وظهرت في مقطع الفيديو، حالةٌ من الرعب الشديدة التي سبّبها الفأر لعدد من الحاخامات بالقدس، عندما كان يجري في الطرقات، دون تدخل أحد وإبعاده عن مكان تواجدهم.

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