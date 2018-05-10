بالصور: حسناء روسية تتعرض لـ70 طعنة بسبب الحسد

حسناء روسية تتعرض لـ70 طعنة بسبب الحسد

قتل إيليا ميتليتسكي وهو طالب سابق في كلية البحرية، حسناء تُدعى أناستاسيا كازانتسيفيا كانت تدرس في قسم الدراسات الإعلامية، في مدينة سان بطرسبرج في روسيا، بعد أن طعنها أكثر من 70 طعنة حتى الموت، ثم التقط صورة “سلفي” مع جثتها المشوهة، لغيرته الشديدة من أسلوب حياتها المترف.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ميتليتسكي 20 عامًا، أرسل الصورة إلى صديقته السابقة، وكتب يهددها: “أنتِ التالية”، مما دفع بصديقته المذعورة لإبلاغ الشرطة، حيث اعتقلته سريعًا، واعترف باقترافه الجريمة.

ونفت صديقات كازانتسيفيا 20 عامًا، أن قاتلها كان صديقها، ولكنه كان مهووسًا بثرائها، حيث حضر عيد ميلادها الأخير، والذي ارتدت فيه تاجًا مرصعًا بالأحجار الثمينة.

وقالت الشرطة الروسية، نقلًا عن الصحيفة البريطانية:”عندما أعاد ميتليتسكي تمثيل عملية القتل في مسرح الجريمة، تبيّن أنه طعنها في الرأس، ثم الرقبة، ثم الذراعين والساقين، وبعد وفاتها واصل طعنها ليطال الطعن كافة المناطق في جسدها”.

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