الليلة الصاروخية.. هذا ما حدث..؟!

كتب الاعلامي محمد عبد اللطيف : ماذا حدث اليوم..؟

تحركت دبابات إسرائيلية بالقرب من شريط الفصل، تلى ذلك استهداف عدد من النقاط دون أضرار بشرية.

بعد ذلك بريع ساعة تقريبا بدأ الرد السوري بصواريخ دفاع جوي تلاه قصف صاروخي على قطعات عسكرية إسرائيلية، بعدها توالت محاولات الكيان لاستهداف القطع التي أطلقت صواريخ “أرض – أرض على نقاطها، وطوال ثلاث ساعات فشلت بإحداث أي فعل حقيقي لصالحها، فماذا نستنتج..؟

– طبيعة الأهداف التي ضربتها الصواريخ السورية تؤكد أن دمشق تمتلك بنك معلوماتي دقيق عما ستضربه في حال الحرب المفتوحة.

– سقوط جديد لنظام الدفاع الجوي الاسرائيلي المعروف باسم القبة الحديدية بعدم قدرته على صد الصواريخ السورية، وهو السقوط الثاني لهذه القبة أمام الصواريخ السورية بعد ان استخدمت التقنية العسكرية السورية في غزة عام 2014.

– القدرة العالية للدفاعات الجوية السورية انتصرت مجددا، وهذا ينعكس على الروحية السورية شعبيا وعسكريا.

– لن يكون هناك حربا مفتوحة في سورية، ستعيد تل ابيب حساباتها بعد هذه الليلة.

– الجبهة الداخلية في اسرائيل هشة لدرجة أنهم ناموا في الملاجئ بينما الشعب السوري قضى ليلته فوق الأسطحة ليصور سيلفي و لايف (هذه ليست سخرية وانما انعكاس لثقة كل من الطرفين بجيشه، نحن نثق بأننا في أمان وهم مذعورين).

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