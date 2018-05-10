لغز سوري كبير: مدفعية “مستا” حاضرة أو غائبة والعدو في حالة رعب

نُشرت على شبكة الإنترنت قبل عام صورة للمدفع الذاتي الحركة الروسي المعروف باسم “مستا”.

وقيل إن الصورة التقطت في سوريا ويظهر فيها مدفع ماركة 2إس19إم1 أو نسخة مدفع “مستا” الأحدث 2إس19إم2.

ثم توارى هذا المدفع عن الأبصار وهو ما دفع بعض الخبراء للتشكيك في وجوده في سوريا.

إلا أن هناك خبراء لا تراودهم الشكوك. ويقول هؤلاء إنه لم يتم الإعلان عن إرسال بعض أصناف السلاح والعتاد العسكري من روسيا إلى سوريا بعد أن بدأت الحرب ضد الإرهاب هناك. وأعلِن عن وجود بعضها مثل مجموعات الدفاع الجوي الصاروخية “فيربا” و”تور” والآليات العسكرية الروبوتية “أوران”، بعد أن عادت إلى روسيا.

وقد تكون مدافع “مستا” ضمن الآليات العسكرية الروسية التي جرى التكتم على إحضارها إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضد الإرهاب.

ونقلت تقارير ان الاسرائيلين في حالة من الرعب اذا صدق وجود هذه المدفعية المرعبة في سوريا

وكالات

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