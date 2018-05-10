بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية حول ما حدث الليلة الماضية

أصدرت القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة السورية بيانا عسكريا حول الأحداث التي شهدتها سوريا في الليلة الماضية, وجاء في البيان الذي حصلت وكالة أوقات الشام الاخبارية على نسخة منه:

عدوان إسرائيلي جديد يتصدى له أبطال جيشنا البواسل، يؤكد مرة جديدة يقظتهم وجاهزيتهم للدفاع عن عزة الوطن وسيادته ضد أي عدوان.

القيادة العامة للجيش: بكفاءة نوعية وجهوزية عالية تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية فجر اليوم والتي كانت تستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه.

القيادة العامة للجيش: وصول عدد من صواريخ العداون الإسرائيلي تسبب بارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة اثنين آخرين بجراح إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تجدد جهوزيتها للتصدي لأي عدوان بكل مسؤولية وحزم وتؤكد في الوقت ذاته على عقم أي محاولات لدعم الإرهاب المتداعي تحت ضربات جيشنا.

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