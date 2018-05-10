بعد الضربة السورية.. إسرائيل: لا نريد حرباً ولا نهرول إلى معركة

بعد الضربة السورية.. إسرائيل: لا نريد حرباً ولا نهرول إلى معركة

نقلت الميادين عن مصادر دبلوماسية روسية قولها إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن إسرائيل “ليست معنية بتصعيد المواجهة مع إيران”.

ويأتي ذلك بعد استهداف 4 مجمعات عسكرية إسرائيلية أساسية في الجولان المحتل بعشرات الصواريخ.

المصادر التي كشفت أن نتنياهو دعا بوتين إلى “التأثير على إيران للحد من نفوذها في سوريا”، أكدت أن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف “سيبلغ الإيرانيين بعدم رغبة إسرائيل في مواجهة إيران في سوريا”.

أما وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فقد أعرب عن أمله أن “نكون قد أنهينا هذا الفصل مع ايران وأن يكون الجميع قد فهم رسالتنا”.

ليبرمان خلال كلمة له في مؤتمر هرتسيليا، أكد أن إسرائيل “لا تريد تصعيد الاوضاع ونأمل أن يكون هذا الفصل قد انتهى”.

وزير الأمن الإسرائيلي قال أيضاً إن أي صواريخ إيرانية لم تسقط داخل “أراض تحت سيطرة إسرائيل”، مضيفاً أنها “لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضدها”.

كما أوضح أن تل أبيب ليست معنية بـ “السيطرة على سوريا أو التدخل في الحرب الدائرة فيها”.

من جانبه، قال وزير الداخلية الاسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر آريه درعي إن إسرائيل “لا تريد حرباً ولا تهرول إلى معركة”.

المصدر : الميادين

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