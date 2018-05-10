حسين مرتضی: هذا ماحدث في الليلة الصاروخية

حسين مرتضی: هذا ماحدث في الليلة الصاروخية

تبادلت سوريا وكيان الاحتلال الاسرائيلي اطلاق الصواريخ، ما جعل من ليل الاربعاء الخميس، ليلة صاروخية.

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في سوريا، حسين مرتضی ان كيان الاحتلال اطلق عدة صواريخ علی مناطق مختلفة من سوريا ولكن الدفاعات الجوية السورية تصدت لثمانين بالمئة منها.

وأكد حسين مرتضی نقلاً عن مصادر مطلعة عن اطلاق نحو 67 صاروخ علی المواقع العسكرية الاسرائيلية في الجولان المحتل مما سبب حالة تخبط للكيان الاسرائيلي حيث صدرت أوامر للاعلام والقادة العسکريين بالتكتم علی المواقع المصابة والاضرار التي نتجت عنها.

وبين حسين مرتضی ان الضربة التي تلقاها الكيان من سوريا طالت مواقع عسكرية حساسة في الجولان المحتل مما دفع الكيان الی حالة تخبط، نتج عنها استهداف مواقع سورية كخان ارملة وحضر في ريف القنيطرة بالاضافة الی استهداف جمرايا وريف دمشق وبعض المواقع الاخری.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال انه سوف يكون رداً علی مواقع مزعومة لحرس الثورة الاسلامية وحزب الله في سوريا.

وأكد الزميل حسين مرتضی ان كيان الاحتلال حاول استهداف أماكن حساسة في سوريا لكن الدفاعات السورية تصدت لها وفشل العدوان في تحقيق أهدافه ولم يستطع سوی استهداف قاعدة رادار وبعض مخازن الاسلحة.

وذكر حسين مرتضی انها المرة الاولی التي يتم استهداف الكيان الاسرائيلي بهذا الكم الهائل من الصواريخ منذ عشرات السنين ولهذا حاول الكيان الرد بكثافة من أجل منع حدوث معادلة جديدة في المعادلات العسكرية.

وتسود حالياً حالة من الحذر بين الطرفين حيث سادت حالة استنفار كبيرة في الجولان المحتل وتحرکات للدبابات الاسرائيلية وطائرات الاستطلاع.

العالم

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