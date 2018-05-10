درغام يوضح مدى إمكانية طرح ورقة الـ5000 ليرة

أكد حاكم “مصرف سورية المركزي” دريد درغام، أن طرح ورقة نقدية من فئة 5000 يتطلب زمناً طويلاً للتصميم والتعاقد وتوقيت السنوات القادمة الملائمة لطرحها على ضوء تطور النشاط الاقتصادي، وبما يضمن مصلحة مختلف شرائح المتعاملين بالليرة السورية.

وأشار درغام بحسب مانشر على الموقع الالكتروني للمصرف، إلى أنه وبانتظار استكمال انتشار الدفع الالكتروني تعتبر الفئات النقدية الكبيرة مناسبة جداً لتسهيل التعاملات وعميات العد والفرز والنقل وغيرها، وهذا ماحدث عند طرح ورقة الـ2,000 ليرة.

وكان رئيس لجنة القوانين المالية في “مجلس الشعب” عمار بكداش ، قال في وقت سابق اليوم، إنه ليس هناك مانع من إصدار ورقة نقدية فئة 5 آلاف ليرة، موضحاً أن ما يهم في الأمر هو تناسب كمية الأموال المتداولة مع البضائع الموجودة، وليس رقم الورقة النقدية.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الوطن”، فقد صدر مشروع قانون يسمح لـ”مصرف سورية المركزي” ونظام النقد الأساسي، بتعديل الفقرة (أ) من المادة 16 في قانون المصرف والنقد الأساسي، لتتيح إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى 5 آلاف ليرة.

وأضاف حاكم المركزي،”إن سورية تعتبر من أقل الدول اعتماداً على الفئات النقدية الكبيرة، ففي لبنان مثلاً تصل قيمة أكبر فئة إلى ما يعادل 30 ألف ليرة سورية تقريباً، وفي أميركا تصل إلى ما يعادل 43 ألف ليرة وفي أوروبا إلى أكثر من 250 ألف ليرة”.

وأوضح أنه لا بد من التحضير منذ الآن لحلول جذرية سواء على مستوى الدفع الإلكتروني، أو على مستوى طباعة فئات نقدية تلائم المراحل القادمة التي يجب أن تكون بها الكتلة النقدية معادلة دوماً للكتلة السلعية، وبما لا يحرض ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار.

وقال ضرغام،” إن المركزي ما يزال عند وعده بإيجاد حل للفئات النقدية الصغيرة (فئات 10 و25 و50 ليرة) سواء من خلال وسائل الدفع الإلكتروني القادمة أو من خلال أي من السيناريوهات التي يعمل عليها على التوازي حالياً وضمن الإمكانات المتاحة”.

وفي نيسان الماضي، نفى “مصرف سورية المركزي” نيته إطلاق عملة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، مستغرباً ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات.

وكان المركزي قد طرح في العام الماضي ورقة نقدية من فئة 2,000 ليرة، تم اعتمادها قانوناً عام 2011 ولكن نظراً للظروف الاقتصادية التي عانتها سورية وخاصة حالة التضخم الكبير للعملة تم ارجاء طرحها لـ2017.

الاقتصادي

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