وزارة التجارة: طرح سلة غذائية للمواطنين بقيمة 10 آلاف ليرة خلال رمضان

أعلن معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب عن وضع سلة غذائية في المؤسسة السورية للتجارة خلال رمضان بقيمة عشرة آلاف ليرة للمواطن، موضحاً أن سعرها في الخارج نحو 14 ألف ليرة.

وأضاف شعيب: سيتم تشديد الرقابة على الأسواق لناحية جودة وصلاحية المواد، مؤكد أنه لا تخوف لدى الوزارة من رفع الأسعار من التجار ما دامت تتشدد في هذه الموضوع وأن الأسعار مقبولة بظل الظروف الحالية إلا أن القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة.

أعلن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن سحب الكثير من المواد من الأسواق مجهولة المصدر، مؤكداً أنه تم إتلاف مواد منتهية الصلاحية وتحويل الضبوط إلى القضاء.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف شعيب عن تنظيم 3760 ضبطاً في سورية الشهر الماضي منهم عينات وضبط مخالفات، مؤكداً أنه تم إغلاق 220 محلاً مخالفاً منهم عنده مواد منتهية الصلاحية وأخرى مهربة.

وأكد شعيب أنه دائماً يتم سحب عينات المواد الغذائية في الأسواق لمراقبتها سواء كانت محال تبيع مواد غذائية مكشوفة أم غير ذلك.

وأضاف شعيب: لا نحب بيع المواد مكشوفة بل مغلفة ويطبق عليها معايير الجودة، معتبراً أن الندوة الحالية تعريفية للصناعيين والجهات المعنية في عملية الجودة ليتعرفوا على معايرها وموصفات الإيزو 22 ألفاً.

وأكد شعيب أن الوزارة تعمل لأن يكون المنتج السوري قابلاً للتصدير وليس الاكتفاء فقط في الاستهلاك الداخلي.

الوطن

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